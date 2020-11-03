В случае победы Трампа, Байден и его группы влияния будут еще больше подстрекать население, – эксперт

Александр Лазарев Фото из открытых источников

Пока не приходится констатировать, что Байден является фаворитом американцев

В случае победы на выборах президента в США Дональда Трампа, его конкурент Джо Байден и его группы влияния будут еще больше подстрекать население Америки.

Такое мнение в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK высказал политолог Александр Лазарев.

Со слов политического эксперта, пока рано делать какие-либо выводы относительно победы на президентских выборах в США одного или другого кандидата.

"По данным социологических опросов, которые мы видели, постоянно лидировал Байден. Это обычно 10-15% в зависимости от тех структур, которые проводили эти опросы. Но насколько мне известно, я общался с коллегами, которые там занимаются выборами, они говорят, что электорат Трампа, примерно 10-15%, боится говорить о том, что они поддерживают Трампа из-за протестов, из-за мейнстримного движения, которое сейчас существует в сторону демократов. Поэтому говорить о том, что Байден является фаворитом, не приходится. То есть будем смотреть и наблюдать как будут развиваться события", – сказал Александр Лазарев.

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Вместе с тем эксперт не исключает, что в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа в Америке может начаться очередная, масштабная волна протестов.

"Возможно ли, что в случае победы Трампа Байден будет действовать всевозможными методами и его группы влияния будут все больше подстрекать население, то я в этом более чем уверен. Этот вариант не просто возможен, он безальтернативен, я бы даже так сказал, в случае победы Трампа. Мы это видели до, после мы увидим это еще более усиленно, если такая победа будет", – прокомментировал Лазарев.

Напомним, сегодня, 3 ноября в Соединенных Штатах стартовали выборы президента и вице-премьера. В то же время американцы будут избирать 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

Добавим, первый город уже обнародовал результаты – в городе Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир побеждает бывший президент США и кандидат от Демократической партии Джо Байден.