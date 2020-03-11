В Словакии задержали 12 судей во время масштабной операции бизнесмена Кочнера

The Slovak Spectator - Sme

В современной истории Словакии это первая операция против судей в таком масштабе

В Словакии полиция провела масштабную операцию под названием "Шторм" и задержала 12 судей в деле бизнесмена Мариана Кочнера. Об этом сообщает Aktuality.

Правоохранители подтвердили проведение операции, но официально не разглашают деталей. По данным СМИ, она связана с информацией, найденной в телефоне бизнесмена.

Подозреваемых доставили в Нитру для допроса и им должны предъявить обвинения в различных преступлениях, таких как злоупотребления государственной властью, коррупция и вмешательство в независимость судов.

В конце февраля Кочнер вместе с экс-министром экономики Паволом Руско был приговорен к 19 годам заключения за подделку счетов. Кроме того, им предъявлено обвинение в том, что они заказали убийство журналиста Яна Куцяка.

В современной истории Словакии это первая операция против судей в таком масштабе. Если следователи планируют арестовать судью, Конституционный суд Словакии должен будет дать согласие на их содержание под стражей.

Напомним, ранее в Словакии до 15 лет тюрьмы осудили первого причастного к убийству журналиста Куціяка.