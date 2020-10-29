В Словакии свободное передвижение разрешат лишь с отрицательным тестом на коронавирус

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Впрочем, даже для людей без теста будут исключения

Правительство Словакии продлило действие ограничений на свободное передвижение до 8 ноября, но граждане с отрицательным ПЦР-тестом будут иметь относительную свободу передвижения. Об этом заявил премьер-министр Игорь Матович, передает Aktuality.

Сообщается, что люди, которые примут участие в общенациональном тестировании на выходных и получат отрицательный результат ПЦР-теста, с понедельника смогут жить относительно свободно.

"Они смогут сходить в магазин или купить обувь, продовольственные товары. В отличие от тех людей, которые решили не проходить тест", - пояснил Матович.

Он также добавил, что для людей, имеющих сертификат о тестировании, жизнь возвращается к тому состоянию, которое было в прошлую пятницу.

По словам премьера, для людей без сертификатов о негативном тесте будут исключения, такие как поездка на похороны, бракосочетание, Крещение или уход за близким человеком. Он добавил, что они также имеют право покупать продукты или лекарства.

Ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что в стране состоится масштабное бесплатное тестирование граждан на COVID-19.