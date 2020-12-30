В Сирии террористы напали на автобус, 25 человек погибли
По данным местных СМИ, за нападением стоят террористы из группировки ИГИЛ
В сирийском городе Дейр-эз-Зор произошла террористическая атака на пассажирский автобус, в результате этого погибли по меньшей мере 25 пассажиров. Об этом сообщает Государственное агентство SANA.
Согласно сообщению, нападение произошло сегодня, 30 декабря, в 16:00 по местному времени (такое же время и в Украине). Террористы атаковали пассажирский автобус в районе Кабаджеб на дороге между городами Дейр-эз-Зор и Пальмирой.
Кроме жертв, еще 13 человек получили ранения. Они были госпитализированы в местную больницу.
По данным местных СМИ, за нападением стоят террористы из группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).
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Напомним, вчера, 29 декабря, в сирийской провинции Идлиб под обстрел попал российский БТР-82А. В результате обстрела трое российских военнослужащих получили ранения.