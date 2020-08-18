В Сирии подорвали российскую автоколонну: Один погиб, ещё двое пострадали

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Бомба была заложена на обочине дороги

В Сирии во время движения подорвали российскую автоколонну, в результате чего один военный погиб, ещё двое пострадали. Об этом пишет Telegram-канал "Лентач".

Сообщается, что при подрыве погиб российский военный советник в звании генерал-майора. Ещё двое российских военнослужащих пострадали.

Взрыв произошёл в 15 километрах от города Дейр-эз-Зора. Бомба была заложена на обочине дороги.

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Напомним, независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Сирии расценивает авиаудары сирийских и российских самолетов по гражданским объектам в провинции Идлиб как военные преступления, от которых погибли сотни мирных жителей.

В частности, комиссия возлагает на Россию ответственность за удар 5 марта по птицефабрике вблизи города Маарет-Мисрин. На территории птицефабрики находились гражданские, которые были вынуждены покинуть свои дома в провинции Идлиб.