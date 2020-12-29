В Сирии обстреляли российский БТР, пострадали военные

Пострадали трое военных

В сирийской провинции Идлиб сегодня под обстрел попал российский БТР-82А. В результате обстрела трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает российское агентство ТАСС.

Как рассказал заместитель руководителя российского центра в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник, обстрел произошел около 15:45, когда российские военные обеспечивали безопасность вывода турецкого наблюдательного поста вблизи Трумба.

"Бронетранспортер российской военной полиции обстреляли из ПТРК с территории, которая находится под контролем протурецких боевиков. В результате попадания ракеты пострадали трое российских военных. Их здоровью ничто не угрожает", - сказал контр-адмирал.

Сейчас российское командование совместно с турецкой стороной устанавливает, причастны ли к обстрелу протурецкие боевики.

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Ранее сообщалось, что в Сирии во время движения взорвали российскую автоколонну, в результате чего один военный погиб, еще двое пострадали.