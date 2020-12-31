В Сирии из лагеря для беженцев освободили двух украинок с семью детьми

Освобожденные из Сирии украинцы Facebook / Роман Бочкала

Освобожденные граждане могут вернуться в Украину уже сегодня

В Сирии из закрытого лагеря для беженцев "Родж" освободили девятерых граждан Украины. Об этом сообщил журналист Роман Бочкала в Фейсбук.

Отмечается, что две украинки, родом из Кременчуга и АР Крым, а также их семеро детей уже сегодня могут вернуться в Украину. В Ираке их ждет самолет, но для возврата к полуночи необходимо успеть пройти формальности.

Как сообщает "Бабель" со ссылкой на источники в МИД, из сирийских лагерей освободили не всех удерживаемых украинцев. В частности, черкасчанку Инну Добровольскую и других женщин из другого лагеря, "Аль-Холь", пока не отпустили. В этих лагерях преимущественно содержат вдов и детей боевиков ИГИЛ. Сейчас в "Аль-Холь" находятся 17 украинских женщин с 44 детьми.

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Напомним, вчера, 30 декабря, в сирийском городе Дейр-эз-Зор произошла террористическая атака на пассажирский автобус, в результате этого погибли по меньшей мере 25 пассажиров. По данным местных СМИ, за нападением стоят террористы из группировки ИГИЛ.