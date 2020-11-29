В Сингапуре у новорожденного ребенка обнаружили антитела к COVID-19

Коронавирусом во время беременности переболела мать младенца

В Сингапуре женщина, которая во время беременности переболела коронавирусной болезнью родила здоровую малышку, которая уже имеет антитела к COVID-19. Об этом сообщает Radio New Zealand.

Отмечается, что врачи подозревают о передаче антител матери к плоду во время беременности. В марте текущего года женщина легко переболела COVID-19 и пробыла в больнице 2,5 недели.

По словам американских врачей, передача коронавируса от матерей к новорожденным редка. В то же время Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пока неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передавать вирус своему плоду или ребенку во время беременности или родов.

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Ранее сообщалось, что исследователи при поддержке Всемирной организации здравоохранения планируют вернуться для обследования продуктового рынка в Уханю, чтобы детально изучить появление COVID-19 на начальном этапе. Они действительно не знают, что происходило до декабря 2019 года.