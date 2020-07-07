В Симферополе пассажирский самолет совершил аварийную посадку, - СМИ

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По предварительной информации, на борту воздушного судна находились 181 человек

В Симферополе пассажирский самолет Boeing 747 с почти двумя сотнями людей на борту совершил аварийную посадку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, характер аварийной ситуации пока неизвестен. Воздушное судно выполняло рейс из российского Екатеринбурга

В то же время в ТАСС уточнили, что причиной стало погасшее табло на борту.

"Boeing 747 рейсом из Екатеринбурга аварийно сел в аэропорту Симферополя из-за погасшего табло на борту. Посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.

По данным источника, в самолете находятся 181 человек. На место направлены экстренные службы.

Тем временем в пресс-службе аэропорта Симферополя не подтвердили факт аварийной посадки самолета.

"Рейс из Екатеринбурга приземлился в штатном режиме по расписанию", - сообщили в пресс-службе.

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