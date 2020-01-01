В Сибири нашли "идеально сохранившегося" носорога ледникового периода

Сохранился также и носовой рог, что является редкостью

В Абийском районе Якутии нашли останки шерстистого носорога времен ледникового периода, которые сохранились лучше всех ранее найденных экземпляров. Об этом сообщает BBC News Украина.

Согласно сообщению, останки животного обнаружили местные жители вблизи притока реки Тирех. Ученые говорят о том, что туша выпала из-за обвала берега вследствие таяния вечной мерзлоты.

Также специалисты отмечают, что тело животного сохранилось лучше, чем ранее найденные экземпляры этого вида. У носорога сохранились все конечности и часть внутренних органов, рог и шерсть. Тушу доставят в Якутск, где ученые смогут взять образцы тканей и провести необходимые исследования.

Как отмечается, предварительно установлено, что носорог жил в период плейстоцена, или ледникового периода. Исследователь Валерий Плотников, изучавший останки, говорит о том, что носорогу было три-четыре года, а погиб он из-за падения в прорубь, где вероятно утонул.

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По словам ученого, в задней части туловища ученые обнаружили мягкие ткани - возможно, половые органы и часть кишечника.

"Сохранился и небольшой носовой рог. Это редкость, поскольку он быстро разлагается. Во время исследования на нем обнаружили следы стертости, то есть, носорог им активно пользовался", - добавил Плотников.

Напомним, недавно на севере Канады нашли мумифицированное тело волчонка, который, по подсчетам ученых, жило по меньшей мере 56 тысяч лет назад.