В Швейцарии усилили карантин: Бары и рестораны не будут работать ночью

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В стране запрещено собираться на спортивные соревнования группами более пяти человек

На фоне роста заболевших COVID-19 правительство Швейцарии решило усилить карантин, ограничив работу баров, ресторанов и магазинов ночью. Об этом пишет SWI.

Так, с субботы 12 декабря в ряде швейцарских кантонов время работы ресторанов, баров, магазинов, музеев, библиотек, спортивных и развлекательных заведений будет ограничено до 19:00. Помимо баров и ресторанов, эти заведения должны оставаться закрытыми в воскресенье и на государственные праздники: два исключения - 24 и 31 декабря (до времени ночи).

В то же время эти правила не будут распространяться на кантоны, где показатель заболеваемости за последнюю неделю меньше одного, а количество случаев меньше общенационального за последние семь дней. Здесь заведения могут работать до 23:00.

Также в стране запрещено собираться на спортивные соревнования группами более пяти человек и на частные собрания - до 10 человек. Эти правила будут действовать минимум до 22 января.

Напомним, ранее правительство Испании договорилось с региональными властями об усилении карантинных ограничений на рождественские и новогодние праздники, чтобы избежать распространения коронавируса.