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В Швейцарии сотрудница зоопарка скончалась после нападения тигрицы

Медикам не удалось спасти жизнь сотрудницы

В Цюрихе, Швейцария, после нападения амурской тигрицы умерла сотрудница зоопарка, передает The Guardian.

Согласно сообщению, животное напала на 55-летнюю работницу зоопарка 4 июля, в тот момент, когда она находилась в вольере. Медикам, которые прибыли на место инцидента, не удалось спасти жизнь пострадавшей.

По факту нападения тигрицы Ирины полиция начала расследование.

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Ранее сообщалось, что в британском графстве Кент вооруженные полицейские отправились к местному лесу на поиски тигра, который оказался скульптурой, созданной местной жительницей.

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