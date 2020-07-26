В Швейцарии разбился самолет, четверо погибших

Иллюстративное фото eurointegration.com.ua

На борту были граждане Швейцарии и Австрии

В субботу, 25 июля, в швейцарских Альпах разбился легкомоторный самолет с четырьмя гражданами на борту. В результате авиакатастрофы весь экипаж погиб. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Как отмечается, трагедия случилась накануне вечером в кантоне Вале на высоте около 3 тысяч метров над уровнем моря. По предварительной информации, на борту воздушного судна находились граждане Швейцарии и Австрии, которые погибли.

Обстоятельства авиакатастрофы устанавливают.

Напомним, накануне в городе Везель, что на северо-западе Германии, легкий спортивный самолет модели TL 96 врезался в жилой дом и вызвал пожар. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере трое, еще несколько человек пострадали.