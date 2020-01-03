В Швейцарии показали протопит современного такси, которое передвигается в воздухе

Прототип аэротакси newatlas

Аэротакси движется благодаря четырем электрическим вентиляторам, которые подвешены под передним краем заднего крыла

В Швейцарии показали образец двухместного такси, которое передвигается в воздухе с помощью электрических вентиляторов. Об этом сообщает New Atlas.

Как отмечается, прототип аэротакси подготовила к испытаниям швейцарская компания Manta Aircraft. Размер образца втрое меньше того воздушного судна, которое планируют создать.

Летательные аппараты ANN1 и ANN2 представлены в виде одноместной и двухместной версии одного и того же планера - самолета с углеродным композитным корпусом с небольшим V-образным хвостом, большим обратным крылом сзади и меньшим крылом спереди.

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По предварительной информации, самолет движется вперед благодаря четырем электрическим вентиляторам, которые подвешены под передним краем заднего крыла. Для вертикального взлета и посадки они могут наклоняться вверх.

Прототип аэротакси newatlas

В компании Manta Aircraft отметили, что аэротакси будет пролетать до 600 километров. При этом крейсерская скорость транспорта составит примерно 300 километров в час.

Напомним, в прошлом году в Германии создали гибрид дрона и вертолета, который должен выполнять роль общественного аэротакси. Транспорт может разгоняться до 110 км/ч и вмещает двух человек.