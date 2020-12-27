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В Швейцарии обнаружили случаи заражения штаммом коронавируса из ЮАР

В Швейцарии обнаружили новый штамм коронавируса Фото из открытых источников

Эта разновидность вируса отличается от того, который нашли в Великобритании

В Швейцарии зарегистрировали два случая заражение новым штаммом коронавируса из Южной Африки. Об этом сообщает Blick

Как отмечается, исследователи из Цюриха изучили 500 образцов пациентов, которые получили положительные тесты на коронавирус. В двух из них подтвердили новый штамм коронавируса, о котором перед этим заявили в ЮАР.

По предварительной информации, один из заболевших находится в кантоне Швиц, другой инфицированный — во Франции. 

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Ранее в Южно-Африканской Республике обнаружили новый штамм коронавируса, который отличается от того, который вызвал первую волну COVID-19. Новая разновидность вируса SARS-COV-2 временно получила название "вариант 501.V2".

Напомним, несколько дней назад в Швейцарии сообщили о появлении в стране первых больных "британским" штаммом коронавируса. Болезнь обнаружили у пациентов, которые проживают в Великобритании, однако были в Швейцарии.

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