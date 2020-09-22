В Швеции впервые с 1944 года отменили церемонию вручения Нобелевских премий

Церемония награждения лауреатов Нобелевской премии-2019 Facebook Nobel Prize Фото - из открытых источников

Мероприятия Нобелевской недели будут иметь новые формы

Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов отменена из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте комитета.

Обычно лауреатов приглашали в Стокгольм для получения медалей и дипломов от короля Швеции лично на официальной церемонии в декабре.

"Нынешние обстоятельства продолжающейся пандемии означают, что это уникальный год в истории Нобелевской премии, поскольку идея заключается в том, что медали и дипломы передаются лауреатам в их странах через посольства и университеты лауреатов", - говорится в заявлении.

В июле было объявлено, что роскошный банкет, который традиционно следует за церемонией награждения, будет отменен в этом году, а меры Нобелевской недели, предшествующих церемонии награждения, будут "новые формы".

"Церемония награждения будет транслироваться по телевидению из мэрии Стокгольма, где присуждение призов в этом году будет объединено с элементами из разных частей мира. Принять участие сможет только небольшая аудитория", - отметили организаторы.

Отметим, что во время Второй мировой войны несколько премий не были присуждены, а некоторые были отложены, хотя Швеция не принимала участие в боевых действиях.

Объявление лауреатов (медицина, физика, химия, литература, мир и экономика) состоится, как и запланировано, между 5 и 12 октября.

Ранее сообщалось, что российского оппозиционера Алексея Навального, который выздоравливает после отравления "Новичком", предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира.