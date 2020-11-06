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В штате Джорджия, где президентские выборы выигрывает Байден, пересчитают голоса

Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп Главком

Пересчет голосов произойдет из-за небольшого разрыва между Трампом и Байденом

Государственный секретарь штата Джорджия (США) Брэд Раффенспергер сообщил о пересчете голосов на президентских выборах. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, в этом штате, по предварительным подсчетам, кандидат от Демократической партии Джо Байден опережал действующего президента Дональда Трампа.

Оба кандидата в президенты США имели по 49% подсчитанных голосов каждый, хотя Байден, по состоянию на утро пятницы, опережал Трампа на 1579 голосов, а к концу подсчета оставалось 4169 голосов.

Как отмечается, пересчет голосов произойдет именно из-за небольшого разрыва между кандидатами.

Брэд Раффенспергер отметил, что исход президентских выборов в Джорджии пока непонятен.

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Ранее сообщалось, что в штате Джорджия демократ Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа, это событие делает почти определенной победу кандидата от Демократической партии на выборах президента США.

Следует заметить, что Джорджия дает 16 голосов в коллегию выборщиков. С их голосами Байден претендует ориентировочно на 286 голосов выборщиков, что на 16 больше необходимого минимума.

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