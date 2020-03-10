В штаб-квартире ООН ввели ограничения через коронавирус

Представители 9 наиболее пострадавших стран от коронавирус должны отложить ротации в военных операциях ООН

Организация Объединенных Наций (ООН) ввела ограничительные меры в связи с распространением коронавирус в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко Facebook.

Отмечается, что с 10 марта штаб-квартира ООН в Нью-Йорке будет закрыта для общих посетителей, а также отменены все экскурсионные туры. В офисах секретариата ООН будет работать только критический персонал. Для остального персонала введена вахтенная форма - 2 дня на работе, 3 дня дистанционно.

Кроме этого, представители 9 стран, где зафиксированы существенные вспышки коронавирус - Китай, Южная Корея, Франция, Германия, Италия, Индия, Непал, Таиланд и Камбоджа, должны отложить на три месяца ротацию своих военных и полицейских контингентов в операциях ООН.

Помимо этого будут минимизированы широкоформатные заседания, а постоянным представительствам рекомендуют принимать участие в ежедневных заседаниях ООН в сокращенном составе.

При этом полное закрытие зданий ООН на это время не планируется.

Ранее в исследовательском центре Эймса при NASA в Калифорнии заявляли, что сотрудники центра будут работать из дома до дальнейшего уведомления после того, как один из работников получил положительный результат на коронавирус.