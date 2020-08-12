В Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

Авария в Стонгейвене, Шотландия ВВС

Предварительно, авария случилась в результате наводнений

В Шотландии, возле города Стонгейвен сошел с рельсов поезд в результате часть пассажиров получили тяжелые травмы. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, после инцидента на место происшествия прибыли около 30 машин скорой помощи и спасатели. Кроме этого, был доставлен вертолет. По словам первого министра Шотландии Николя Стерджена, авария в Стонгейвене - "чрезвычайно серьезный случай".

Авария в Стонгейвене ВВС

Сейчас точное количество пострадавших, а также обстоятельства происшествия устанавливается. Однако, по данным RTE, в результате инцидента погиб по меньшей мере один человек.

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Также в ВВС отметили, что причиной этого могли стать наводнения, которые возникли в результате ливней и гроз во многих частях Центральной и Восточной Шотландии.

Напомним, в конце июля в США в штате Аризона грузовой поезд сошел с рельсов и вызвал масштабный пожар. В результате этого обрушился железнодорожный мост, которому более 100 лет.