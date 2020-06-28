В северной Европе – повышенный уровень радиации: Страны заявляют о причастности РФ

Фото из открытых источников

Страны Европы причиной этого считают неисправность АЭС в России

В странах Скандинавии зафиксировали повышенный уровень радиации. По мнению чиновников, причиной этого может быть неисправность атомной электростанции на западе России. Об этом сообщает Independent.

Так, чиновники по ядерной безопасности из Финляндии, Норвегии и Швеции заявили, что в начале этой недели обнаружили увеличение радиоактивных изотопов в Скандинавии и в некоторых арктических регионах.

По данным Шведского управления радиационной безопасности, в настоящее время невозможно точно установить источник излучения. Однако, по информации голландской власти, причина повышения радиации находится на западе Российской Федерации.

"Низкие уровни радиации, обнаруженные в Северной Европе, могли быть вызваны неисправной атомной электростанцией на западе России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таких заключений в Голландии пришли после анализа данных своих северных соседей.

Новости по теме: Пожар в Чернобыльской зоне: Уровень радиации превысил норму

В то же время в России прокомментировали эту ситуацию и опровергли свою возможную причастность к утечке радиации. По данным атомного энергетического оператора Росэнергоатома, на двух электростанциях на северо-западе страны не замечено никаких проблем.

"Обе станции работают в нормальном режиме. На работу оборудования нареканий не было. Случаев, связанных с выбросом радионуклидов за пределы защитных сооружений, зарегистрировано не было", – ответили в РФ.

Напомним, ранее между полуостровом Индокитай и Филиппинскими островами в Южно-Китайском море взорвалась атомная подводная лодка, что привело к мощному всплеску радиации в Китае и соседних странах.