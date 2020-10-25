В Сеуле скончался глава концерна Samsung. Он был самым богатым человеком Южной Кореи

Глава концерна Samsung Ли Гон Хи EPA-EFE

Причина смерти пока не сообщается, однако известно, что последние несколько лет у Хи были проблемы со здоровьем после сердечного приступа

В столице Южной Кореи Сеуле сегодня, 25 октября, в возрасте 78 лет ушел из жизни глава концерна Samsung Ли Гон Хи. Об этом сообщает BBC ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению, его не стало в окружении близких людей. О причине смерти пока не сообщают.

Как отмечается, последние несколько лет у Ли Гон Хи были проблемы со здоровьем после перенесенного в 2014 году сердечного приступа.

В течение последних шести лет фактическое управление концерном было на его сыне Ли Чжэ Ен, который сейчас является вице-президентом дочерней компании группы Samsung Electronics.

По данным Forbes, Ли Гон Хи был самым богатым человеком в Южной Корее, его состояние оценивается в почти 21 миллиард долларов. При его жизни Samsung Electronics стала одной из крупнейших мировых технологических компаний.

Напомним, согласно данным ежегодного исследования Interbrand Corp за 2020 год, компания Samsung занимает пятую строчку по стоимости в мире. С прошлого года стоимость концерна выросла на 2%, до 62,3 млрд долларов.