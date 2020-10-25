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В Сеуле скончался глава концерна Samsung. Он был самым богатым человеком Южной Кореи

Глава концерна Samsung Ли Гон Хи EPA-EFE

Причина смерти пока не сообщается, однако известно, что последние несколько лет у Хи были проблемы со здоровьем после сердечного приступа

В столице Южной Кореи Сеуле сегодня, 25 октября, в возрасте 78 лет ушел из жизни глава концерна Samsung Ли Гон Хи. Об этом сообщает BBC ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению, его не стало в окружении близких людей. О причине смерти пока не сообщают.

Как отмечается, последние несколько лет у Ли Гон Хи были проблемы со здоровьем после перенесенного в 2014 году сердечного приступа.

В течение последних шести лет фактическое управление концерном было на его сыне Ли Чжэ Ен, который сейчас является вице-президентом дочерней компании группы Samsung Electronics.

По данным Forbes, Ли Гон Хи был самым богатым человеком в Южной Корее, его состояние оценивается в почти 21 миллиард долларов. При его жизни Samsung Electronics стала одной из крупнейших мировых технологических компаний.

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Напомним, согласно данным ежегодного исследования Interbrand Corp за 2020 год, компания Samsung занимает пятую строчку по стоимости в мире. С прошлого года стоимость концерна выросла на 2%, до 62,3 млрд долларов.

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