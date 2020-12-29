В Сербии задержали большую археологическую коллекцию, замаскированную под украинский паркет

Всего таможенники насчитали 2113 исторических предметов

Археологическая коллекция Фото из открытых источников

Сербские таможенники задержали на въезде в страну большую археологическую коллекцию из более 2 тысяч антикварных предметов разных периодов, которые пытались скрытно провезти в грузовике с паркетом. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу сербской таможни.

Как отмечается, ценную контрабанду задержали в ночь на 29 декабря на пограничном переходе Сербский Црня. Коллекцию вез грузовик с румынскими номерами, водителем которого был 46-летний гражданин Сербии. На запрос таможенников он сказал, что везет два пакета конфет и товар, который указан в таможенной документации.

Во время более детального осмотра в кабине и боковом ящике для инструментов нашли антиквариат эпохи бронзы, византийского периода, средневековья, предметов из археологических культур древних славян и кельтов.

Археологическая коллекция Фото из открытых источников

Всего таможенники насчитали 2113 предметов, среди которых самыми многочисленными являются подвески, перстни, различные инструменты и оружие, один больший камень и несколько меньших металлических фигур.

Среди оружия было много наконечников для копий, стрел, топоров и булав.

Из повседневной посуды коллекция также содержит несколько ложек, иглы, резцы, ключи, шпоры, пряжки ремней, пуговицы и монеты.

Все находки будут переданы для дальнейшей экспертизы.

Водитель после разоблачения груза объяснил таможенникам, что согласился перевезти коллекцию из Украины в Сербию за небольшое вознаграждение и что с ним должны были связаться по прибытии грузовика в Сербию.

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