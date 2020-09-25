В Сербии военный самолет упал во двор дома, есть погибшие

МиГ-21 Фото из открытых источников

Погибшие пилоты не успели катапультироваться

Сегодня, 25 сентября, истребитель сербской армии "МиГ-21" разбился на западе страны, в результате чего погибли двое пилотов. Они не смогли катапультироваться. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Сербии.

Как сообщается, самолет упал в районе села Бразини, а его обломки упали во двор одного из домов, ранив местного жителя. Пострадавшего с ожогами госпитализировали. В ведомстве также добавляют, что самолет разбился при выполнении очередного полетного задания.

Кроме того, Минобороны объявило, что разбившийся самолет был проверен в соответствии со всеми процедурами, и после проверки было установлено, что он исправен и готов к полету.

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Напомним, только что стало известно, что в Харьковской области случилась авиакатастрофа – упал военный самолет.

Позже стало известно, что в результате катастрофы есть погибшие и раненые. Их госпитализировали.