В Сербии военный самолет упал во двор дома, есть погибшие
Погибшие пилоты не успели катапультироваться
Сегодня, 25 сентября, истребитель сербской армии "МиГ-21" разбился на западе страны, в результате чего погибли двое пилотов. Они не смогли катапультироваться. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Сербии.
Как сообщается, самолет упал в районе села Бразини, а его обломки упали во двор одного из домов, ранив местного жителя. Пострадавшего с ожогами госпитализировали. В ведомстве также добавляют, что самолет разбился при выполнении очередного полетного задания.
Кроме того, Минобороны объявило, что разбившийся самолет был проверен в соответствии со всеми процедурами, и после проверки было установлено, что он исправен и готов к полету.
Напомним, только что стало известно, что в Харьковской области случилась авиакатастрофа – упал военный самолет.
Позже стало известно, что в результате катастрофы есть погибшие и раненые. Их госпитализировали.