В Сербии обнаружили мутировавший коронавирус из Британии

Новый штамм коронавируса появился в Сербии Фото из открытых источников

Больную пациентку и контактных лиц отправили на самоизоляцию

В Сербии зарегистрировали первый случай "британского" штамма коронавируса. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, передает телеканал Prva.

Отмечается, что болезнь подхватила жительница Сербии, которая недавно вернулась из Великобритании.

По прибытии из-за границы женщина сдала ПЦР-тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.

"Но у ее мужа была тяжелая форма воспаления легких. Повторный анализ показал, что женщина была носителем опасного британского штамма коронавируса", — сказал президент Сербии Александр Вучич.

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Сейчас больная и лица, которые контактировали с ней, находятся на изоляции.

Напомним, на прошлой неделе в Венгрии зарегистрировали три случая мутировавшего коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании.

К слову, "британский" вирус обнаружили уже в нескольких странах в частности, в Италии, Германии, Швейцарии, Японии, Испании, Швеции, Португалии, Пакистане, США, Грузии, Австрии, Словакии и тому подобное. По предварительным данным, этот вариант вируса является более заразным чем тот, который вызвал пандемию в начале 2020 года.