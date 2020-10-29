live
Новости » Мир Читати новину українською

В Саудовской Аравии напали с ножом на охранника французского консульства

В Саудовской Аравии напали на охранника посольства Франции

 AFP

Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает

В Саудовской Аравии напали на охранника консульского учреждения Франции, в результате чего тот получил ножевое ранение. Об этом говорится в заявлении Посольства Франции в Саудовской Аравии в Твиттере.

Инцидент произошел сегодня утром в городе Джедда.

Как отмечается, подозреваемого в нападении саудита уже задержали. Угрозы жизни пострадавшего нет.

"Французское посольство строго осуждает это нападение против дипломатического представительства, которое не имеет никакого оправдания", - отметили в дипучреждении.

В представительстве Франции надеются на расследование инцидента саудовскими властями и обеспечение защиты соотечественников в стране.

Новости по теме: Мэр Ниццы назвал сегодняшний теракт проявлением "исламского фашизма" и закрыл все церкви

Напомним, что сегодня во Франции произошло два вооруженных нападения. В Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих, три человека погибли. Позже в Авиньоне мужчина набросился с ножом на полицейских. Но правоохранители застрелили нападавшего.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ток-шоу "19", – полное видео Опрос Зеленского создал преимущество для партии власти на выборах, – ОБСЕ Ток-шоу "19", – полное видео Опросом украинцев могут готовить к какому-то решению, которое им не сильно понравится, - Кацман
Loading...

программы канала ZIK

Марина Ставнийчук | Ток-шоу
Судьба Донбасса. Причины падения Ан-26. Новый глава таможни | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
День освобождения Украины. Внешнее вмешательство в страну. Требования МВФ | Ток-шоу
Взрыв на Харьковщине. Результатов выборов до сих пор нет. Убыточная
Что происходит с монобольшинством? Переписать историю | Ток-шоу