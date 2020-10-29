В Саудовской Аравии напали с ножом на охранника французского консульства

В Саудовской Аравии напали на охранника посольства Франции AFP

Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает

В Саудовской Аравии напали на охранника консульского учреждения Франции, в результате чего тот получил ножевое ранение. Об этом говорится в заявлении Посольства Франции в Саудовской Аравии в Твиттере.

Инцидент произошел сегодня утром в городе Джедда.

Как отмечается, подозреваемого в нападении саудита уже задержали. Угрозы жизни пострадавшего нет.

"Французское посольство строго осуждает это нападение против дипломатического представительства, которое не имеет никакого оправдания", - отметили в дипучреждении.

В представительстве Франции надеются на расследование инцидента саудовскими властями и обеспечение защиты соотечественников в стране.

Напомним, что сегодня во Франции произошло два вооруженных нападения. В Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих, три человека погибли. Позже в Авиньоне мужчина набросился с ножом на полицейских. Но правоохранители застрелили нападавшего.