В Саудовской Аравии напали с ножом на охранника французского консульства
Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает
В Саудовской Аравии напали на охранника консульского учреждения Франции, в результате чего тот получил ножевое ранение. Об этом говорится в заявлении Посольства Франции в Саудовской Аравии в Твиттере.
Инцидент произошел сегодня утром в городе Джедда.
Как отмечается, подозреваемого в нападении саудита уже задержали. Угрозы жизни пострадавшего нет.
"Французское посольство строго осуждает это нападение против дипломатического представительства, которое не имеет никакого оправдания", - отметили в дипучреждении.
В представительстве Франции надеются на расследование инцидента саудовскими властями и обеспечение защиты соотечественников в стране.
Напомним, что сегодня во Франции произошло два вооруженных нападения. В Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих, три человека погибли. Позже в Авиньоне мужчина набросился с ножом на полицейских. Но правоохранители застрелили нападавшего.