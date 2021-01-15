В Саудовской Аравии КамАЗ столкнулся с вертолётом во время гонки "Дакар". Видео

Фото из открытых источников

После столкновения и вертолет, и грузовик продолжили свой путь

На заключительном этапе ралли-марафона "Дакар-2021" в Саудовской Аравии грузовик КамАЗ российской команды столкнулся с вертолетом организаторов марафона. Соответствующее видео обнародовали в Twitter.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня, 15 января, в ходе 12-го этапа "Дакара". Во время спецучастка вертолёт организаторов решил пролететь прямо над грузовиком гонщика команды "КамАЗ-мастер" Антоном Шибаловым. На видео запечатлено, как он вплотную снизился к машине, а она, между тем, подпрыгнула на трамплине. В результате этого произошло небольшое столкновение. После чего и вертолет, и грузовик продолжили свой путь.

Напомним, в 2019 году российский КамАЗ под управлением Андрея Каргинова, на пятом этапе ралли "Дакар", случайно сбил 60-летнего зрителя, мужчину из Южной Африки. За неоказание помощи Каргинова тогда дисквалифицировала судейская комиссия.