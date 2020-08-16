В Сан-Франциско состоялась акция в поддержку протестующих в Беларуси

Участники развернули огромный флаг Беларуси

Акция в поддержку Беларуси в Сан-Франциско Ruptly

В американском Сан-Франциско состоялась акция, участники которой развернули бело-красно-белый флаг в поддержку протестующих в Беларуси. Об этом сообщает Ruptly.

Отмечается, что люди собрались перед морским портом Сан-Франциско, чтобы выразить солидарность с жителями Беларуси. По словам организатора протестов в американском городе надежды Нортон, протест был создан для попытки "выдвинуть Беларусь на передний план". Она призвала белорусское правительство освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести свободные и честные выборы.

Напомним, 9 августа после проведение президентских выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. Поводом этого стали предварительные результаты голосования от экзит-пола, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В четверг, 13 августа, в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.

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Вчера, 15 августа, в белорусском Бресте продолжились протесты, в которых приняли участие около 20 тыс. жителей города. Отмечается, что многотысячная колонна жителей несколько часов гуляла по улицам.