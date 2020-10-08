В Рязанской области России объявили чрезвычайную ситуацию из-за взрыва боеприпасов на складе

Пожар в Рязанской области ryazpressa.ru

В результате инцидента пострадали шесть человек

В Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации после того, вспыхнул пожар и произошли взрывы на складе боеприпасов. Об этом сообщает правительство Рязанской области.

Согласно сообщению, пожар полностью уничтожил девять домов, находившихся вблизи складских помещений. Также повреждены дома на территории военного городка, поселка Желтухино.

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Как отмечается, большинство эвакуированных разместились в домах своих родственников и знакомых. Место для временного размещения также предоставили 80 гражданам.

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Напомним, накануне в российском поселке Желтухино Рязанской области начался пожар на территории бывшей воинской части, повлекшый детонирование боеприпасов.