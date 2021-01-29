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В Румынии вспыхнула больница для пациентов с коронавирусом

Пожар в больнице в Румынии Фото из открытых источников

Пожар возник в столичной больнице Matei Bals

В Бухаресте произошла пожар в больнице для больных коронавирусом пациентов, в результате чего погибло 4 человека. Об этом пишет Reuters.

По информации издания, пожар возник в больнице Matei Bals. Пламя охватило четыре комнаты, из здания пришлось эвакуировать более 100 человек.

У спасенных пациентов болезнь протекает с осложнениями, большинству из них необходима кислородная поддержка. Часть больных перенаправили в другие больницы.

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Напомним, в ноябре 2020 года в Румынии произошел пожар в больнице, где лечились больные коронавирусом, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и еще несколько получили травмы.

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