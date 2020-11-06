В Румынии на месяц закрывают школы и вводят комендантский час

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Румыния имеет самую слабую медицинскую систему среди всех стран ЕС

С понедельника, 9 ноября, Румыния вводит общенациональный комендантский час и закрывает все школы на 30 дней после того, как за две недели количество ежедневных случаев коронавируса выросло вдвое. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, в Румынии наблюдают один из самых высоких показателей смертности среди восточной части Евросоюза. Также страна имеет наименее развитую инфраструктуру здравоохранения в ЕС.

Так за сутки в Румынии подтвердили рекордных 9714 случаев. Кроме этого, около 1000 пациентов находятся в реанимации, что вдвое больше, чем месяц назад. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране умерли более 7500 людей.

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"Мы должны быть очень реалистичными. Нужны более жесткие и жесткие меры для контроля за распространением пандемии", - заявил президент Клаус Иоаннис, но в то же время подчеркнул, что промышленность должна продолжать работать.

Как отмечается, с понедельника все магазины будут работать до 21:00, а люди должны оставаться дома между 23:00 до 05:00. Также гражданам обязательно надо носить защитные маски на улице по всей стране.

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Напомним, недавно на границе Украины с Румынией в течение трех дней обнаружили 20 граждан, которые предъявили поддельные справки результатов ПЦР-тестов.