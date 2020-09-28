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В Румынии мэром выбрали кандидата, который умер за 10 дней до выборов

Йон Алиман Фото из открытых источников

Йон Алиман победил своих оппонентов, набрав 1020 голосов из 1600

В коммуне Девеселу, Румыния, на выборах городского головы победил Йон Алиманно, который умер от коронавируса за 10 дней до голосования. Об этом пишет Радио Свобода.

"Йон Алиман, бывший мэр коммуны Девеселу и кандидат от социал-демократов, который умер десять дней назад из-за COVID-19, победил на местных выборах в воскресенье", - говорится в сообщении.

По словам сопартийцев Алимана, эта победа не была случайной, поскольку они призвали жителей проголосовать за покойного коллегу, чтобы иметь возможность позже провести в городе перевыборы.

В частности, Йон Алиман победил своих оппонентов, набрав 1020 голосов из 1600.

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Напомним, недавно депутат Львовского областного совета Мирослава Лесная умерла от коронавируса в возрасте 67 лет.

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