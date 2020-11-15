В Румынии десять пациентов с коронавирусом погибли во время пожара в больнице

Последствия пожара в румынской больнице GETTY IMAGES

Жертвы трагедии находились на искусственной вентиляции легких

В Румынии произошел пожар в больнице, где лечились больные коронавирусом, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и еще несколько получили травмы. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Пятра-Нямц на северо-востоке Румынии в субботу, 14 ноября. Тогда огонь вспыхнул в отделении интенсивной терапии, где больные лечились от COVID-19 и находились на искусственной вентиляции легких.

Как известно, восемь человек умерли в палате на втором этаже, где и вспыхнул пожар, а еще двое погибли в соседней палате. При этом один из врачей попытался спасти больных, но получил серьезные ожоги, поэтому медика госпитализировали на военном самолете в Бухарест в критическом состоянии. Также ожоги получили еще несколько работников больницы.

Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару заявила, что вероятнее всего причиной пожара стало короткое замыкание, а быстрому распространению огня мог способствовать кислород из ИВЛ. Сейчас остальных пациентов больницы перевели в другие медицинские учреждения.

Напомним, недавно во Львове от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, умерли супруги врачей Сокальской районной центральной больницы. Муж и жена умерли с разницей в один день.