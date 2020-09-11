В России заявили об отсутствии оснований для встречи лидеров "нормандской четверки"

По словам Дмитрия Козака, прорыва во время встречи советников не произошло

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак Фото из открытых источников

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что оснований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" нет. Об этом российский чиновник сообщил во время пресс-конференции после завершения встречи советников глав государств, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что саммит глав государств "нормандской четверки" состоится только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже. "Несмотря на то, что один из участников переговоров заявляет, что саммит в "нормандском формате" является целью, мы понимаем, что оснований для его проведения нет. Если мы будем собираться, чтобы просто поговорить, мы оттянем урегулирование конфликта на неопределенный срок", – сказал Козак.

Кроме того Козак заявил, что вопрос проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине не обсуждался, как и ситуация вокруг отравления Алексея Навального.

В то же время по словам чиновника, все вопросы встречи в Берлине согласовать не удалось, и прорыва нет. Также неизвестна и дата проведения новой встречи советников "нормандской четверки". В то же время, Козак отметил, что стороны обсудили вопросы практической реализации Минских соглашений.

Напомним, сегодня, 11 сентября, в Берлине началась встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки". По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, главной темой переговоров является подготовка к предстоящей встрече лидеров стран "нормандского формата".