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В России заявили, что не имеют территориальных претензий к странам-соседям

Владимир Путин РБК

Представитель Путина прокомментировал слова президента, о том, что некоторые республики покинули СССР с полученными "дарами от российского народа"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что Россия имеет какие-то территориальные претензии к странам, которые были ранее в составе Советского Союза. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"У России нет территориальных претензий к соседям", – заявил Песков отвечая на вопрос, что означают слова Владимира Путина в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин", о том, что некоторые республики смогли покинуть Советский Союз в 1991 году с полученными "дарами от российского народа".

В то же время российский лидер не сказал конкретно, какая из 14 республик, кроме Российской Федерации, "взяла" то, что он назвал "традиционно историческими территориями России".

Кроме того, Путин заявил, что незаконная аннексия Россией украинского Крыма в 2014 году была "демократическим выбором населения полуострова".

"Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения", – подчеркнул президент РФ.

Как известно, в марте 2014 года Российская Федерация аннексировала украинский полуостров Крым. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. В Кремле отрицают аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать Российской Федерации в решении критической ситуации, которая сложилась с водоснабжением в анексованому ею Крыма.

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