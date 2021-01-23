live
Новости » Мир Читати новину українською

В России задержали жену Навального

Алексей Навальный с женой Юлией Фото из открытых источников

Женщина опубликовала фотографию с автозака

В Москве задержали жену российского оппозиционера Алексея Навального - Юлию Навальную. Об этом она сообщила в Instagram

По словам женщины, она находится в автомобиле для перевозки подозреваемых и обвиняемых.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", – прокомментировала Юлия опубликованную фотографию.

Юлия Навальная/Instagram

Эту информацию подтвердили в штабе Алексея Навального и опубликовали видео момента задержания:

Напомним, в субботу, 23 января, в нескольких городах России проходят массовые акции в поддержку заключенного Алексея Навального. 

Первыми начали протестовать жители Хабаровска. По данным СМИ, на акцию вышли более тысячи граждан. Предварительно, было задержано примерно 40 человек. Также на акцию протеста вышли в Москве

Перед этим МВД РФ и Генпрокуратура заявляли о привлечении к ответственности организаторов и участников акций. Там подчеркнули, что они будут расцениваться как провокации и угроза общественному порядку.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

ВОЗ: Вакцинацию населения от СOVID-19 начали 46 стран В Минздраве рассказали, когда планируют начать вакцинацию украинцев Россия при наличии собственных вакцин от коронавируса дает своему народу право выбора, чем прививаться, - Кравченко Более 1,5 миллиона человек привились "Спутником V"
Loading...

программы канала ZIK

Завышенные тарифы. Майдан. Трагедия в Харькове. Реинтеграция Донбасса | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Пожар в Харькове. Тарифные протесты. ВР возвращается к работе | Детали дня | 22.01.21
Фальсификация коронавірусних справок. Компенсации для врачей | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Даниил Гетманцев | Ток-шоу
Николай Азаров | Ток-шоу