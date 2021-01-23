В России задержали жену Навального

Алексей Навальный с женой Юлией Фото из открытых источников

Женщина опубликовала фотографию с автозака

В Москве задержали жену российского оппозиционера Алексея Навального - Юлию Навальную. Об этом она сообщила в Instagram.

По словам женщины, она находится в автомобиле для перевозки подозреваемых и обвиняемых.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", – прокомментировала Юлия опубликованную фотографию.

Юлия Навальная/Instagram

Эту информацию подтвердили в штабе Алексея Навального и опубликовали видео момента задержания:

Видео задержания Юлии Навальной pic.twitter.com/RiIVG3QsS3 — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Напомним, в субботу, 23 января, в нескольких городах России проходят массовые акции в поддержку заключенного Алексея Навального.

Первыми начали протестовать жители Хабаровска. По данным СМИ, на акцию вышли более тысячи граждан. Предварительно, было задержано примерно 40 человек. Также на акцию протеста вышли в Москве.

Перед этим МВД РФ и Генпрокуратура заявляли о привлечении к ответственности организаторов и участников акций. Там подчеркнули, что они будут расцениваться как провокации и угроза общественному порядку.