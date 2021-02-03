В России задержали более тысячи человек, пришедших на суд к Навальному

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После вынесения приговора Навальному задержали 1377 человек

Правозащитные организации сообщили, что общее число задержанных в России на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального превысило тысячу человек. Об этом сообщает портал ОВД-Инфо.

Как отмечается, после вынесения приговора Навальному задержали 1377 человек.

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Напомним, Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний суд о замене российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный и приговорил его к 3,5 годам заключения.