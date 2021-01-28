В России взорвался завод, где производят снаряды для "Градов"

Взрыв в Перми Фото из открытых источников

В результате инцидента пострадали трое человек

В российской Перми прогремел взрыв и начался пожар на территории порохового завода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром, 28 января. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. При этом через 40 минут после вызова пожар был локализован, а еще через несколько – ликвидирован.

По информации РБК в результате пожара пострадали трое мужчин, которых госпитализировали в ожоговый центр.

В Перми загорелся пороховой завод, по предварительным данным, есть пострадавшие. Хорошо видимый столб огня на заводе местные жители снимали из окон своих домов с расстояния в несколько километров pic.twitter.com/oikpDzWKwg — РБК (@ru_rbc) January 28, 2021

Как сообщает Liga.net, завод производит заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, снарядам для танков и САУ, смеси для разгонных ступеней крылатых ракет морского базирования, а также других типов боеприпасов.

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Напомним, недавно в центре Мадрида произошел масштабный взрыв, в результате которого были повреждены три верхних этажа квартала, расположенного на улице Толедо. Впоследствии стало известно, что в результате взрыва пострадали 11 человек, трое погибли.