В России вспыхнули многотысячные протесты из-за задержания губернатора

Протесты в Хабаровском крае Новая Газета

Активисты убеждены, что обвинения против Фургала сфальсифицированы

В городе Хабаровск на Дальнем Востоке России задержали губернатора региона Сергея Фургала, что повлекло многотысячные протесты граждан. Об этом сообщает "Новая Газета".

Как отмечается, следственные органы РФ заподозрили губернатора Хабаровского края Фургала в заказных убийствах. После чего политика этапировали в Москву.

В ответ на арест в городе вспыхнули массовые протесты, такие же акции состоялись в Комсомольске-на-Амуре, Николаевску-на-Амуре, Амурске и в районных центрах Хабаровского края. По данным правоохранителей, 11 июля в протестах приняли участие около 12 тысяч протестующих. Однако, в издании заверили, что активистов было в несколько раз больше - до 40 тысяч человек. Протесты назвали самыми масштабными за последние 30 лет.

Протесты в Хабаровском крае Новая Газета

Протесты в Хабаровском крае Новая Газета

В частности, активисты возмутились задержанием губернатора, ведь убеждены, что обвинения против Фургала надуманы и сфальсифицированы. В связи с этим демонстранты требуют вернуть губернатора в Хабаровск, чтобы провести объективное расследование. К слову, во время митингов конфликтов с правоохранителями не наблюдалось.

Протесты в Хабаровском крае Новая Газета

Протесты в Хабаровском крае Новая Газета

Также в издании сообщили, что 12 июля в Хабаровске началась еще одна акция в поддержку Фургала.

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Напомним, недавно президент Болгарии Румен Радев призвал правительство и генерального прокурора подать в отставку из-за массовых протестов граждан против коррупции в стране.