В России впервые за шесть лет провели запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангар-А5"

Предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме

В понедельник, 14 декабря, в Архангельской области РФ провели второй за шесть лет испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангар-А5". Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, старт состоялся в 08:50 МСК (в 7:50 по киевскому времени, - ред.) с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области.

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Как отмечается, через 12 минут космическая головная часть в составе разгонного блока и неотделяемого макета полезной нагрузки штатно отделилась от третьей ступени.

В Министерстве обороны РФ заявили, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.

"Она летает, черт побери!"- прокомментировал в Twitter запуск ракеты директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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Напомним, ранее американская компания Илона Маска SpaceX в седьмой раз запустила ракету Falcon 9 Блок 5 в рамках миссии, обеспечивающей доставку на орбиту Земли спутника радиовещания SXM-7 компании Sirius XM.