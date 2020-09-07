В России впервые с 2016 года курс евро превысил 90 рублей. Названы причины

Курс евро по отношению к рублю подорожал на 81 копейку по сравнению с предыдущим закрытием

Евро Фото из открытых источников



В России курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля 2016 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что сегодня, 7 сентября, около 13 часов по московскому времени евро стоил 90,035 рубля, что на 81 копейку выше уровня предыдущего закрытия. В то же время, доллар стоил 76,11 рубля, подорожав на 68 копеек.

По словам экспертов издания, рубль дешевеет из-за выходного дня в США (там сегодня отмечают День труда), ожидания санкций из-за отравления Алексея Навального и падения цен на нефть.

Напомним, спикер правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер страны Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против российского газопровода "Северный поток-2" в ответ на подозрения в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

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Ранее сообщалось, что мировые лидеры призывают использовать "Северный поток-2" для новых санкций против России из-за отравления Навального. В частности, глава парламентского комитета Германии заявил о необходимости жесткой политики и ответа на единственный язык, который Путин понимает, – на языке торговли газом.