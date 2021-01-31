В России возобновились протесты в поддержку Навального, 650 человек задержаны

В центре Москвы закрыли 7 станций метро, заведения общепита и магазины

В России сегодня, 31 января, возобновились протесты в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которые на прошлой неделе закончились рекордным количеством задержаний. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Ожидается, что в воскресенье на улицы выйдут жители более 142 городов РФ, а еще десятки акций солидарности пройдет за рубежом.

Как сообщает "Интерфакс", в центре Москве из-за протестов ограничили движение пешеходов, запретили деятельность заведений общественного питания и магазины, а также изменили маршруты движения общественного транспорта и закрыли семь станций метро. Кроме того, российские полицейские обходят кафе в центре столицы и просят руководителей отключить доступ к Wi-Fi для посетителей в воскресенье.

По данным "ОВД-Инфо", по состоянию на 11:25 по киевскому времени во всей России задержали 650 участников акций протеста.

Напомним, 23 января в России начались акции протеста с требованием освободить Алексея Навального. Первые протесты стартовали в Хабаровске примерно в 13:00 по местному времени (5 утра по Киеву). Вечером стало известно, что количество задержанных на акциях протеста в России превысило три тысячи человек. Задержания протестующих проводились более чем в 100 российских городах.