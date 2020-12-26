В России военный выстрелил из пушки по детскому отделу в торговом центре

Российская БМД-4 Минобороны РФ

Выстрел произошел во время обслуживания боевой десантной машины

В российском Пскове военный расстрелял из пушки боевой машины торговый центр, в результате чего снаряд попал в детский магазин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошел на территории российской воинской части, где 19-летний ефрейтор обслуживал боевую десантную машину. Во время работ было произведено два выстрела в воздух из автоматической пушки. Болванка одного из боеприпасов прилетела в крышу ТРЦ, пробила его и приземлилась на втором этаже в магазине.

К счастью, снаряд никого не убил и не ранил. В ТРЦ приехали российские правоохранители и военные, которые эвакуировали 300 человек. При этом вторая болванка улетела в неизвестном направлении.

В то же время командование Псковского гарнизона в комментарии ТАСС сообщило, что выстрел произошел случайно. "Произошел самопроизвольный выстрел из 30-миллиметровой пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание", – заявили военные.

По данным командования, в результате инцидента никто не пострадал, а российские правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, не так давно в Кремле сотрудник Федеральной службы охраны совершил самоубийство. Тогда мужчина выстрелил в себя на рабочем месте.