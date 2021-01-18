В России водитель автобуса отобрал у подростка шапку за проезд

Автобусы Электрон

Решается вопрос об избрании меры пресечения

В Хабаровске полиция задержала водителя автобуса, который отобрал у девочки шапку в качестве оплаты за проезд. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

"В Хабаровске 12 января 2021 года во время движения по маршруту водитель рейсового автобуса отобрал вязаную шапку у 14-летней пассажирки, которой не хватило денег на билет. Несовершеннолетняя была вынуждена при минусовой температуре воздуха идти от автобусной остановки домой без головного убора", - сказано в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 38-летнего водителя автобуса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Новости по теме: В Киеве задержали правоохранителя, который требовал взятку за закрытие дела

Напомним, ранее в Киеве водитель общественной маршрутки зажал пассажиру ногу так, что сломал ее.