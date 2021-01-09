В России в результате схода лавины погибли три человека

Среди погибших обнаружили и тело полуторагодовалого ребенка

Последствия схода лавины в России Денис Кожевников / ТАСС

В России в пригороде Норильска лавина накрыла дома на горнолыжном курорте, в результате чего три человека погибли. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что были найдены тела погибшего полуторагодовалого мальчика, мужчины, а также 38-летней женщины. Еще одного пострадавшего, 14-летнего подростка, госпитализировали с тяжелыми травмами. По данным правоохранителей, взрослые были родителями ребенка и подростка.

Также во время схода лавины пострадал еще один человек. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести, но пострадавший отказался от госпитализации.

Как сообщает "Интерфакс" российские спасатели завершили поисковые работы на месте инцидента. Всего к поискам привлекли около 250 человек. По факту трагедии правоохранители открыли дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Напомним, недавно в российском Пскове военный расстрелял торговый центр, в результате чего снаряд попал в детский магазин. Тогда выстрел произошел во время обслуживания боевой десантной машины.