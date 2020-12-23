В России ужесточили ответственность за клевету в интернете, теперь за это можно попасть в тюрьму

Госдума РФ Фото из открытых источников

Инициатором выступил депутат от правящей партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин

Госдума России в среду, 23 декабря, проголосовала за законопроект, ужесточающий наказание за клевету в интернете. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, законопроект предусматривает лишением свободы на срок до двух лет за распространение клеветы, в том числе во время публичного выступления, в СМИ или в интернете.

Следует отметить, что действующая до сих пор редакция соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ не предусматривала тюремного заключения. Сейчас максимальная мера наказания за клевету - штраф до пяти миллионов рублей (около 1,87 миллиона гривен, - ред.) или обязательные работы на срок до 480 часов.

Также принятый российскими депутатами законопроект вводит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за клевету с использованием служебного положения.

Как отмечается, за клевету о наличии у человека заболевания, опасного для окружающих, может грозить до четырех лет лишения свободы, а за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности лица, тяжкого или особо тяжкого преступления, грозит срок до пяти лет.

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Напомним, накануне Госдума поддержала в третьем чтении законопроект, предусматривающий восстановление системы вытрезвителей.