В России усилили контроль за электронными деньгами людей

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Росфинмониторинг объясняет это борьбой с финансированием терроризма

С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки, передает РБК.

Как отмечается, пользователи сервиса "Яндекс.Деньги", "QIWI-кошелька" WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем больше не смогут вносить наличные на свои счета анонимно — через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Для этого им нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет. По крайней мере, об этом говорится в принятых поправках к Закону "О национальной платежной системе".

Как сообщается, с инициативой усилить контроль за сферой электронных денег выступил Росфинмониторинг. Служба утверждает, что таким образом борется с финансированием терроризма и распространением наркотиков. Ведь после привязки к кошельку банковского счета источник денежных средств становится известным.

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