В России умер звезда советского сериала "Вечный зов" Николай Иванов

Николай Иванов Facebook / Санкт-Петербургский ТЮЗ им А.А. Брянцева

Артист ушел из жизни вследствие продолжительной болезни

В России на 78-м году жизни умер артист Николай Иванов, известный по одной из главных ролей в советском сериале "Вечный зов" и фильме "Сошедшие с небес". Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева в Фейсбук.

Отмечается, что артист скончался в результате сердечной недостаточности. "Николай Николаевич ушел после продолжительной болезни в возрасте 77 лет, причина – сердечная недостаточность. Дата и место прощания будут объявлены отдельно", – говорится в сообщении.

Как известно, за роль в многосерийном фильме "Вечный зов" Николай Иванов получил Государственную премию СССР, а в 1992-м ему присвоили звание народного артиста России. Также он снялся в фильмах "Красная палатка", "О любви", "Любить человека", "Кузнечик", "Приказ: огонь не открывать", "Гум-Гам", "Битва за Москву" и других.

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