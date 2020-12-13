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В России умер известный советский музыкант Андрей Сапунов

Андрей Сапунов Фото из открытых источников

Вероятной причиной смерти называют инфаркт

В России на 65-м году жизни умер вокалист и гитарист легендарной советской и российской рок-группы "Воскресение" Андрей Сапунов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресаташе группы Нонна Абрамова.

Отмечается, что вероятной причиной смерти является инфаркт. "К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию", – сказала Абрамова.

О месте и дате прощания с музыкантом пока не сообщается.

Известно, что Сапунов играл в группе "Воскресение" почти с момента ее основания и до 2016 года. Тогда артист ушел из группы из-за политических разногласий с его лидером Алексеем Романовым. Кроме "Воскресения", Сапунов был участником музыкальных коллективов "Цветы", "Самоцветы", "Лотос", "СВ", "Трио Сапунова", "Трио: Романов-Сапунов-Кобзон".

Напомним, недавно в России в возрасте 85 лет скончался советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт. Артиста планируют похоронить 15 декабря в Москве.

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Ранее сообщалось, что в России на 78-м году жизни умер артист Николай Иванов, известен по одной из главных ролей в советском сериале "Вечный зов" и фильме "сошедшие с небес". Актер ушел из жизни вследствие продолжительной болезни.

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