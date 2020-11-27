В России украинского политзаключенного Марченко приговорили к 10 годам тюрьмы

Александр Марченко Фото из открытых источников

Мужчину обвинили в шпионаже и перевозке товаров военного назначения

В российском Краснодаре суд признал виновным в перемещении продукции военного назначения и шпионаже и назначил 10 лет тюрьмы украинскому политзаключенному Александру Марченко. Об этом сообщила его жена Екатерина Марченко в Фейсбук.

По словам Марченко, она и в дальнейшем будет бороться за мужа, поэтому обратилась с просьбой о помощи к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "И как будто мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо... Даже не представляю, какие чувства сейчас охватывают Александра. Знаю только одно — он держится, потому что имеет невероятную силу воли", – говорится в сообщении.

В то же время в комментариях к сообщению консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский заявил, что на следующей неделе встретится с Александром Марченко в СИЗО и окажет ему всю возможную поддержку. "Надеюсь, мой визит, наши письма, поддержка всей Украины придаст ему сил пройти этот ужасный этап в его жизни", — написал консул.

Справка

Александр Марченко в 2018 году вернулся в временно неподконтрольный украинской власти Донецк, чтобы подать документы на возвращение угнанного автомобиля, который оставил в городе на станции технического осмотра в 2014 году.

Там Александра задержали представители так называемой "ДНР", выбивали из него показания и признания в якобы сотрудничестве с СБУ, после чего мужчину передали российским силовикам. В 2019 году российский правозащитный центр "Мемориал" признал Марченко политзаключенным.

Напомним, недавно омбудсмен Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Приходько, которого незаконно удерживают в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону, критически ухудшилось. По ее словам, больного крымского активиста содержат в камере с крысами и тараканами.