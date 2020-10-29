В России у летучих мышей обнаружили коронавирус

У летучих мышей обнаружили коронавирус Фото из открытых источников

Чтобы не заразиться, достаточно не трогать этих животных и не разрушать их дома

В России у летучих мышей обнаружили группу вирусов, среди которых есть и коронавирусы. Их тип пока не установлен. Об этом сообщает РИА "Новости "со ссылкой на руководительницу группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анну Сперанскую.

"Некоторые - пока неизвестно, какие именно, - коронавирусы у летучих мышей, проживающих в России, есть. Какие именно - это предмет изучения. Исследование также позволило установить последовательности геномов ряда других вирусов, которые были обнаружены, так сказать, "одновременно", - рассказала она.

Сперанская добавила: для того, чтобы защитить себя от вирусов, которые переносят летучие мыши, нужно не трогать животных и их дома.

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Ранее сообщалось, что в Японии впервые обнаружили коронавирус у собаки. Домашних животных протестировали в рамках специальной программы компании Anicom.